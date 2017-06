Da Redação

A programação do 23ª edição Festival de Inverno de Itapecerica, considerado o maior evento musical da região Centro-Oeste, foi divulgada nesta semana pela Prefeitura do município.

O festival terá início no dia 22 de julho e oferecerá diversas atrações artísticas, shows e oficinas gratuitas. Os shows principais ficarão por conta de Barão Vermelho, Diogo Nogueira e Sidney Magal.

O Festival de Inverno em Itapecerica acontece de 22 a 30 de julho, na praça da Matriz São Bento.

Confira a programação:

-Dia 22/7 (sábado) – Apresentação da Corporação Musical Santa Cecília;

-Dia 23/7 (domingo) -Teatro Mamulengo Fulô do Xicxic e Corporação Musical Nossa Senhora das Dores;

-De 24 à 26/7 – apresentação da Trupe do Palhaço Chupeta, em Marilândia dia 24, em Neolândia dia 25, em Lamounier dia 26;

-Dia 26/7 (quarta-feira) – apresentações das Academias de Danças;

-Dia 27/7 (quinta-feira)- apresentação com shows dos artistas da terra;

-Dia 28/7 (sexta-feira)- apresentação do Grupo Rasgacêro e show com Barão Vermelho;

-Dia 29/7 (sábado) – MPBaixinhos para todas as idades, Teatro Mania de Explicação e show com o sambista Diogo Nogueira;

-Dia 30/7 (domingo) -encerramento do Festival de Inverno com o show de Sidney Magal.