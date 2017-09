O Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU), localizado no bairro Novo Horizonte, receberá no dia 30 deste mês, a segunda edição do Cultura Para Todos, juntamente com a 7ª Oficina de Mobilização. O evento ocorrerá das 9h às 18h.

Os últimos detalhes dos eventos foram definidos em reunião realizada na quinta-feira da semana passada (18) no Centro Cultural Casa do Engenheiro. O encontro contou com a presença de representantes das secretarias municipais de Desenvolvimento Humano e Cultura, além de membros do Cultura para Todos, Guilherme Moreira e André Monteiro.

A primeira edição do Cultura Para Todos foi realizada em junho, no bairro Geraldo Veloso.

Programação

9h:

Campeonato de futsal (Amigos do Fumaça)

Tatame do Bem e grupos de capoeira

Unifor na Praça e várias atividades com cursos do Unifor-MG

Exposições de desenhos, pinturas e fotografias

10h:

Batalha de MC’s

Campeonato de skate

Oficina com Osório Garcia

Cinema (Joe Basílio)

10h30

Dinei e banda

11h

Oficina com o Atelier de Arte Maria José Boaventura

Cinema (Rubens Câmara)

11h30

Grupo Gospel

13h

Grupo Melhor Idade

Repente Daniel Souza

Oficina de xadrez

Oficina de aeromodelismo

14h

Layane (viola caipira)

Dança (Corpo e Movimento)

15h

DJ Jotta Vieira

Tia Rona e Dança Para Todos

16h

Os Metálicos

Congado

17h