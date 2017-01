A segunda reunião para definir os detalhes do Campeonato Rural 2017 (Ruralzão) foi realizada nessa segunda-feira (30).

No encontro, que ocorreu na sede da Secretaria de Educação, foi definida a tabela do “Torneio Início” do campeonato, que acontecerá no dia 5 de março, no estádio Juca Pedro (Campo do Formiga), a partir das 8h.

Foram discutidos ainda: a organização do evento e a possível parceria com uma agência bancária de Formiga, que poderá patrocinar as equipes. A Secretaria de Educação apresentará para a diretoria do banco um projeto com justificativa, planilha de custos e objetivo.

Os times que se enfrentarão no torneio são:

Padre Trindade x Vigilatos

Córrego da Divisa x Papagaios

Fivela x Aroeira

Raiz x Albertos

Timboré x Fazenda Velha

Padre Doutor x Ponte Vila

Frazões x Segredo

Vendinha x Cunhas