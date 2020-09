A Secretaria Municipal de Saúde está realizando a Campanha de Vacinação Antirrábica nas comunidades rurais de Formiga.

De acordo com o Setor de Epidemiologia, a cada semana, são divulgadas as localidades e datas onde as equipes estarão trabalhando, para que a população prepare os cães e gatos para serem vacinados.

Programação para a próxima semana (do dia 28 de setembro a 2 de outubro):

• Dia 28 (segunda-feira): Rodrigues de Cima e Ponte Vila (Fazenda);