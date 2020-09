A Secretaria Municipal de Saúde de Formiga está realizando a Campanha de Vacinação Antirrábica nas comunidades rurais do município.

De acordo com o Setor de Epidemiologia, a cada semana, são divulgadas as localidades e datas onde as equipes estarão trabalhando, para que a população prepare seus cães e gatos para serem vacinados.

Confira a programação para a próxima semana (do dia 14 ao dia 18 de setembro):

• Dia 14 (segunda): Gavião, Tonico Fidelis, Estélio, Mata Cavalo, José Barba e Vieiras II;