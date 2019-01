O Banco Municipal de Alimentos (BMA) divulgou as ações realizadas nesta semana em Formiga. A primeira foi com o projeto “Feira Solidária” em que produtores feirantes doaram mais de 600 quilos de alimentos para o BMA, que os encaminhou ao Abrigo de Menores, Residência Inclusiva, Casa Divina Misericórdia, Casa de Apoio, Santa Casa e Grupo de Ação Social Padre Clemente (Paróquia São Judas Tadeu).

A segunda ação tratou da colheita de 204 quilos de couve, quiabo, cenoura, beterraba e cebolinha, produzidos de maneira agroecológica na unidade II do projeto “Horta Urbana”, que funciona na Penitenciária.

Nesta semana, o banco também recebeu do produtor rural Gilberto José da Silva a doação de 204 quilos de inhame e 93,8 quilos de batata-doce.

Os outros trabalhos foram de produção de mudas de hortaliças para o “Horta Urbana” na Fazenda Laboratório do Unifor-MG e visita técnica na unidade III do projeto, que fica no bairro Cidade Nova.