O Banco Municipal de Alimentos (BMA) divulgou as ações realizadas em Formiga nesta semana. As atividades começaram com a doação de 91,3 quilos de pescado apreendido pela Polícia Militar Ambiental. Os alimentos estão aptos para o consumo e foram encaminhados à rede sócio assistencial do município.

O Projeto Feira Solidária tem contado cada vez mais com o apoio dos produtores feirantes da cidade. Nessa semana, ele recebeu dos produtores feirantes de Formiga mais de 350 quilos de alimentos que foram encaminhados para a Casa da Criança e do Adolescente, Casa de Apoio, Residência Inclusiva, Casa Divina Misericórdia e Santa Casa de Caridade.

O Banco de Alimentos também fez a entrega de 5,4 toneladas de alimentos a entidades e equipamentos da rede sócio assistencial do município e ainda a mais de 600 famílias referenciadas nos Cras. Os alimentos são recebidos de parceiros em ações de combate ao desperdício e também adquiridos de agricultores familiares através do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA).

Na quarta-feira (20), o BMA começou a preparação do terreno que abrigará mais uma unidade do Projeto Horta Urbana, no bairro Areias Brancas, em Formiga. Em breve, dará início ao plantio das mudas. No mesmo dia, o equipamento recebeu do produtor rural Márcio Tiago 1.210 quilos de batata-doce.