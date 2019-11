O Banco Municipal de Alimentos (BMA) divulgou as ações realizadas nesta semana em Formiga.

As atividades começaram na sexta-feira passada (22), com a participação de representantes do equipamento na Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho (Sipat) da Bemplast, uma empresa de Betim que fabrica mangueiras e tubos a partir de plástico reciclado.

De acordo com o coordenador do BMA, Anuar Teodoro Alves, a equipe foi convidada pelos diretores da empresa, Ivan Moreira, Ivana e Marina Serpa, para trabalharem o tema “Boas práticas na manipulação de alimentos” que foi apresentado pela encarregada operacional do BMA, Adriana Oliveira.

Na terça-feira (26), o Projeto Horta Urbana iniciou atividades em duas novas hortas: no Areias Brancas e no Geraldo Veloso. No primeiro bairro, crianças do Centro Educacional Crescer participaram do plantio das primeiras mudas de hortaliças. Já no Geraldo Veloso, foi iniciado o preparo do solo da horta que será implantada no Centro de Desenvolvimento Social e Comunitário (CEDESC).