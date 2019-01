O Banco Municipal de Alimentos (BMA) divulgou as ações realizadas nesta semana em Formiga. A primeira envolveu a doação de 1.100 quilos de abacates por parte do Mesa Brasil Sesc – BH ao equipamento formiguense. Os donativos foram repassados a entidades sócio-assistenciais do município.

A segunda ação foi com o projeto “Feira Solidária” em que produtores feirantes doaram mais de 300 quilos alimentos para o BMA, que os encaminhou ao Abrigo de Menores, Residência Inclusiva, Santa Casa, NARCC e Casa de Apoio.

Os outros trabalhos trataram da colheita de 35 quilos de alface e cebolinha na unidade I do projeto Horta Urbana (Água Vermelha) e de 64 quilos de couve, espinafre, quiabo, berinjela e cebolinha na unidade II, que fica na Penitenciária.