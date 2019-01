O Banco Municipal de Alimentos (BMA) divulgou as ações realizadas nesta semana em Formiga. A primeira envolveu o projeto “Feira Solidária” em que produtores feirantes doaram mais de 300 quilos alimentos para o equipamento.

O trabalho contou com o apoio do locutor Serginho do Landico, que comanda a Rádio Feira. Os donativos foram encaminhados para o Abrigo de Menores, a Residência Inclusiva, Santa Casa, Casa de Acolhimento Divina Misericórdia e Casa de Apoio.

A segunda ação tratou da colheita de 107 quilos de alface roxa, cebolinha, brócolis e repolho, na unidade II do Projeto Horta Urbana, que fica na Penitenciária. Esses alimentos foram encaminhados à Santa Casa, Abrigo de Menores, Asilo e Residência Inclusiva.