O Banco Municipal de Alimentos (BMA) divulgou as ações realizadas nos últimos dias. A equipe do equipamento recebeu, no dia 21 de março, mais de 500 quilos de alimentos dos produtores da Feira Livre. Os donativos foram encaminhados à Santa Casa, Asilo São Francisco, Casa da Criança e do Adolescente, Residência Inclusiva, Casa de Apoio em BH, Casa Divina Misericórdia e Comunidade Terapêutica NARCC.

Na segunda-feira (23), com a equipe reduzida e cumprindo todos os protocolos de segurança à saúde por causa da Covid-19, o Banco de Alimentos de Formiga abasteceu entidades que não podem parar seus trabalhos: Santa Casa, Asilo São Francisco, Casa da Criança e do Adolescente, Casa Divina Misericórdia e Comunidade Terapêutica NARCC.

Na terça (24), o BMA recebeu do produtor e parceiro Márcio Tiago a doação de 585 quilos de batata-doce. Já na quinta-feira (26), ele repassou mais 485 quilos do alimento ao equipamento. Os donativos foram encaminhados para a rede sócio assistencial do município.

Também na quinta-feira, a Lourdes Confeitaria doou 432 pães de hambúrguer ao Banco de Alimentos. Os donativos foram enviados para a Casa da Criança e do Adolescente, Comunidade Terapêutica NARCC, Santa Casa e Residência Inclusiva.