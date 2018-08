A Secretaria Municipal de Cultura divulgou as atrações da terceira edição do “Avenida Cultural”. O evento será realizado no dia 26 deste mês, a partir das 10h, na parte externa do Centro Cultural Claudinê Sílvio dos Santos/Casa do Engenheiro, no bairro Santa Tereza.

De acordo com o secretário de Cultura, Alex Arouca, a programação do “Avenida Cultural” contará com apresentação musical do grupo “Os Metálicos”, uma feira de artesanato, cama elástica e totó para a criançada e uma praça de alimentação. “O principal objetivo desta edição do ‘Avenida Cultural’ é eleger o nome da nova associação de artesãos que está sendo criada em Formiga. Na ocasião, iremos escolher as propostas encaminhadas por formiguenses à secretaria, votar e eleger o nome”, explicou.

Segundo Alex Arouca, o “Avenida Cultural” tem como finalidade a promover a convivência comunitária e propagar a arte e a cultura para as pessoas que têm menos acesso a elas. “O projeto democratiza a cultura. É uma oportunidade de levarmos conhecimento, informação e entretenimento artístico aos formiguenses”.