Foram divulgadas as atrações da 53ª edição da Expo Formiga, que será realizada entre os dias 6 e 9 de junho, no Parque de Exposições Luíz Belo primo.

No dia 6 (quarta-feira), aniversário dos 160 anos de Formiga, show com Emílio e Eduardo, com entrada franca.

No dia 7 (quinta-feira), Bruno e Barreto

No dia 8 (sexta-feira) Gusttavo Lima

No dia 9 (sábado) Thiago Brava e Gino e Geno

Nos dias da festa, haverá rodeio profissional, camarote open bar e camarote empresarial.