Foram divulgadas na segunda-feira (24), as atrações da 24ª Expo Pimenta, que acontecerá de de 2 a 5 de julho.

De acordo com o Sindicato Rural da cidade, no dia 2, quinta-feira, o show será da dupla Diego e Vitor Hugo , no dia 3 de julho, a atração será o DJ Dennis Dj. No sábado (4), Pimenta recebe uma das duplas sertanejas mais famosas do país: Zezé di Camargo & Luciano. Para encerrar a festa, no dia 5 (domingo), quem sobe ao palco da expo é Lauana Prado com portões abertos (apoio da Prefeitura Municipal)

Mais informações sobre o evento, no instagram da Expo Pimenta.