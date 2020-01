O 2º Samba de Roda será realizado em Formiga no dia 8 de fevereiro, a partir das 12h.

Idealizado e organizado pela Associação Mão Amiga, o evento reunirá várias atrações. A segunda atração confirmada é de Edmilson Dantas e a Velha Guarda do Samba Formiguense que voltam ao palco do evento cultural beneficente com o melhor do samba de raiz.

Os David’s (Alves e Arantes) também são atração garantida na tarde do dia 8.

“Estávamos ansiosos por esta confirmação, pois Edmilson Dantas e a Velha Guarda do Samba é uma atração musical que os formiguenses amam e que levará o melhor do samba raiz para este evento que promete ser a volta dos bons tempos do pré-carnaval da cidade. Felizes com mais este grupo solidário em prol da Mão Amiga”, comentou a gerente administrativa-financeiro da Mão Amiga. Wilse Marques.