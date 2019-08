Após o portal Últimas Notícias solicitar mais informações sobre o assalto em um posto de combustíveis situado à rua Doutor Teixeira Soares, bairro Engenho de Serra, em Formiga, ocorrido na madrugada de sábado (3), a Polícia Militar divulgou novos dados nesta segunda-feira (5). Três suspeitos foram presos.

De acordo com a PM, dois homens usando capacetes e portando armas de fogo anunciaram o assalto e levaram aproximadamente R$3.500, do estabelecimento, além de R$400, uma carteira com documentos, cartões e um celular de uma cliente.

Por meio de um rastreador do telefone roubado, a Polícia Militar conseguiu localizar os dois indivíduos que planejavam roubar outro posto de combustíveis, este situado à margem da MG-050.