A Secretaria de Educação e Esportes, da Prefeitura de Formiga, divulgou o cronograma de matrículas da Rede Municipal de Ensino. Elas são direcionadas ao 1º e 6º anos do ensino fundamental.

Em relação aos alunos do 2º período da educação infantil que irão em 2020 para o 1º ano do ensino fundamental, os pais deverão preencher a pré-matrícula de seus filhos, a partir da próxima segunda-feira (25).

A ficha, que será enviada a eles pelos Centros de Educação Infantil (CEIs), terá de conter dados pessoais dos pais e da criança e deverá ser devolvida aos CEIs até o dia 29 deste mês, com as seguintes cópias de documentos em anexo: comprovante de residência (conta de energia, água, telefone ou contrato de aluguel com firma reconhecida em nome de um dos pais/responsáveis).

Os pais também deverão informar três opções de escolas em que, seguindo critérios da legislação vigente, a criança poderá estudar. Esse procedimento também vale para crianças que sairão da rede particular para estudar na municipal e também aquelas que completam 6 anos até o dia 31 de março de 2020 e que não frequentam nenhuma unidade escolar. Nesses casos, os pais deverão procurar a Secretaria de Educação para preencher a ficha de pré-matrícula e apresentar os documentos necessários.

Após o dia 29, a Secretaria de Educação e Esportes fará a classificação e o direcionamento das vagas. O processo será finalizado entre os dias 16 e 20 de dezembro, quando os pais deverão comparecer à secretaria para assinar a ficha de matrícula.

No caso dos alunos que irão ingressar no 6o ano do ensino fundamental da Rede Municipal de Ensino, o procedimento será mais simples. Os pais terão de comparecer a uma das escolas municipais que oferecem essa modalidade ou na Secretaria de Educação, de 16 a 20 de dezembro, para preencher diretamente a ficha de matrícula, portando original e cópia dos seguintes documentos: identidade dos pais; certidão de nascimento do filho; comprovante de residência, cartão de vacina atualizado; histórico escolar ou declaração de transferência, ficando o original anexado à ficha de matrícula; laudo médico, no caso de aluno com deficiência; cartão de bolsa-família, se for o caso.

O 1o ano do ensino fundamental na Rede Municipal de Ensino é ofertado em 16 escolas, sendo 12 urbanas e 4 rurais. Já o 6o ano é oferecido em 6 escolas, 3 urbanas e 3 rurais.

Outros casos

Para as demais séries do ensino fundamental e para quem necessita mudar de escola, a Secretaria de Educação publicará, a partir do dia 6 de janeiro de 2020, um novo edital de vagas remanescentes.

De acordo com a pasta, as escolas municipais, que também oferecem educação infantil, já realizaram o procedimento de rematrícula de seus alunos, assegurando as vagas deles.

Qualquer dúvida, basta procurar a Secretaria Municipal de Educação e Esportes, localizada à Travessa Padre Leão João Dehon, 60, bairro Santa Tereza, ou pelo telefone (37) 3322-4106.

