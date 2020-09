O Unifor-MG divulgou o Edital de Processo Seletivo 2021 – Cursos Presenciais, que será realizado em duas modalidades.

Uma delas é a nota do Enem: destinada a candidatos que tenham realizado as provas do Exame Nacional do Ensino Médio de 2014 a 2019. Nessa opção, o candidato é isento de taxa de inscrição, que pode ser feita até o dia 30 de outubro.

Já na modalidade prova on-line, a inscrição é R$ 40 e pode ser feita até o dia 28 de novembro.

As provas serão aplicadas no dia 29 de novembro. São oferecidas vagas nos seguintes cursos: administração; arquitetura e urbanismo; biomedicina; ciência da computação; ciências contábeis; design de interiores (tecnológico); direito; educação física (bacharelado); educação física (licenciatura); enfermagem; engenharia agronômica; engenharia civil; engenharia de produção; engenharia química; estética; fisioterapia; marketing (tecnológico); medicina veterinária e pedagogia.