O balanço da 12 a edição do Festival da Linguiça, realizado entre os dias 15 e 17 de junho deste ano, foi divulgado pela administração municipal por meio das Secretarias de Planejamento e Desenvolvimento Econômico e de Cultura.

Nessa semana, membros das associações participantes do evento se reuniram com representantes da Prefeitura para avaliar a edição deste ano e discutir propostas para o próximo festival.

Conforme informou o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Alisson Sá, o investimento para a realização do evento foi na ordem de R$ 85.033,26, sendo R$ 12 mil de patrocínio da Caixa Econômica Federal; R$ 6 mil via edital, pelas associações participantes, e R$ 67.033,26 de recursos próprios da Prefeitura Municipal. “Os valores custearam a estrutura de palco, som, tendas, mesas, painel, ECAD, materiais e serviços de divulgação, premiação dos concursos e o show do Lô Borges.”

O valor arrecadado diretamente pelas associações, com a venda total de 1.400 quilos da tradicional linguiça, foi de R$ 171.072,11, perfazendo um lucro líquido de R$ 70.008,99, informado pelas associações no relatório individual de avaliação.

De acordo com Alisson, entre as melhorias nesta 12ª edição do evento, foram ressaltados o show do renomado artista Lô Borges, a estrutura de palco e o novo local, mais amplo e de melhor circulação de pessoas. “Algumas novas propostas já foram apresentadas para a edição de 2019, entre elas a data de realização, a duração do evento e o novo formato da praça de alimentação. Em breve, novas reuniões serão realizadas para a discussão dessas propostas.”

Para o secretário, a avaliação é importante para a administração municipal, permitindo a verificação dos pontos positivos e as novas propostas para o próximo evento. “Agradecemos o trabalho e a dedicação de todas as associações participantes; as secretarias e seus colaboradores que tanto se envolveram na organização e realização; aos patrocinadores, Caixa e Associações, através do edital de participação; a Polícia Militar; o Corpo de Bombeiros e toda a população de Formiga e região pela maciça presença nos três dias de evento”.