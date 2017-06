Uma reunião entre membros da Prefeitura e das associações participantes do Festival da Linguiça foi realizada nessa quinta-feira (29).

No encontro, foi feito um balanço geral do evento, além de traçar uma avaliação de acordo com a percepção de todos os envolvidos. Foram levantados os pontos positivos e negativos, bem como feitas sugestões para a próxima edição.

Entre os pontos positivos, destacaram-se a grande participação popular, o ambiente familiar e a diversidade de apresentações culturais, que agradaram o público presente. A questão da segurança local, com a presença da Polícia Militar, a participação do Corpo de Bombeiros, bem como das equipes de apoio da Secretaria de Saúde, foi destacada positivamente pelos organizadores.

O Secretário de Desenvolvimento Econômico, Alisson Sá, fez questão de ressaltar a importância do envolvimento das demais secretarias na realização do Festival, como a Comunicação ajudando na divulgação e na criação das artes das peças publicitárias; a Cultura na organização da programação cultural e apresentação; a Gestão Ambiental cuidando da limpeza nos três dias de evento; a de Obras e o Saae, que ajudaram muito na montagem e manutenção da estrutura da festa; e o pessoal da Regulação Urbana, por meio da fiscalização. Enfim, todas as secretarias tiveram papel fundamental na realização do Festival da Linguiça neste ano, garantindo segurança, entretenimento e tranquilidade aos formiguenses e turistas que participaram conosco este ano”.

Tanto na opinião das entidades, como na dos membros da Prefeitura, a 11ª edição do Festival foi um sucesso. A equipe organizadora pretende, com os dados levantados nesta reunião, traçar melhorias para os próximos anos. Entre elas estão a ampliação do espaço, o desenvolvimento de novos pratos, a disponibilidade de mais banheiros, garantir a comodidade das associações e da população participante, entre outros.

A administração também apresentou a intenção, dentro das possibilidades financeiras do município e dos patrocínios a serem conquistados, de que os músicos e artistas que se apresentarem sejam remunerados.

Durante a reunião também foram levantados os dados de consumo e apuração de vendas e lucro das associações. Ao todo, foram consumidas mais de 2 toneladas de linguiça, permitindo uma receita de vendas estimada, entre pratos e bebidas, no valor de R$180 mil. O lucro total informado pelas associações foi de R$84.808,65.

A responsável técnica pelo evento, Thaís Guimarães, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, enalteceu a importância da captação dos patrocínios recebidos da Caixa e da Codemig, no valor de R$15 mil e R$19.500, respectivamente, via apresentação e seleção de projeto em edital, totalizando um investimento de R$ 34.500.

Ao final da reunião, o secretário agradeceu a grande contribuição e participação de todos e, em nome do prefeito Eugênio Vilela, realizou a entrega dos certificados de agradecimento às associações e entidades parceiras no 11º Festival da Linguiça.