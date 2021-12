A Prefeitura de Formiga, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou o cronograma semanal para a vacinação da primeira (D1), da segunda dose (D2) e da dose de reforço (D3) contra a Covid-19.

A imunização ocorrerá a partir da próxima terça-feira (14) e vai até na quinta-feira (16), no período das 8h às 12h, em todas as unidades de saúde, exceto a unidade do Engenho de Serra.

Veja abaixo o cronograma da vacinação:

A Secretaria de Saúde informou que quem tiver se vacinado há mais de cinco meses deve comparecer nas unidades de saúde e finalizar o processo de imunização.