A Secretaria Municipal de Saúde divulgou nesta segunda-feira (27) o cronograma de aplicação do inseticida químico UBV (Ultra Baixo Volume), popularmente conhecido como fumacê, em Formiga.

A ação, que tem parceria da Secretaria Estadual de Saúde, é de combate ao Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, e teve início no dia 21 de abril.

O trabalho é feito somente em localidades que apresentam índices altos de casos prováveis da doença e está programado para ocorrer em quatro ciclos no mesmo bairro. Atualmente, está no segundo ciclo.

Segundo a Secretaria de Saúde, os bairros são trabalhados somente quando liberados pelo Ministério da Saúde, através da Superintendência Regional de Saúde. Por isso, a importância do paciente com suspeita de dengue realizar a sorologia (exame que positiva ou não a doença), feita gratuitamente pela Secretaria Municipal de Saúde. Realizado o exame, o município consegue ter uma real situação de casos positivos da dengue e, assim, solicitar o fumacê para o município.

O horário de aplicação do inseticida é nas primeiras horas da manhã e no final da tarde e primeiras horas da noite, por ser uma estratégia para atingir o mosquito, já que é o momento em que ele se encontra mais ativo. “A ação do inseticida é localizada e pouco duradoura. Ele mata somente mosquitos que estiverem voando no momento em que o veneno é usado. Seu efeito dura, em média, meia hora. Depois disso, não mata mais nenhum mosquito que por acaso sobrevoará o local. Por isso, a maneira mais eficaz de combater o avanço dos mosquitos é acabar com os criadouros dentro das casas, ação que deve ser feita pelos moradores semanalmente”, informou.

De acordo com a Secretaria de Saúde, Formiga vive uma situação crítica em relação à dengue, com 1.702 casos prováveis da doença. Destes, 135 já foram confirmados. Com esses dados, o Setor de Endemias tem desenvolvido várias ações nos bairros com maiores índices, como mutirões de limpeza, intensificação das visitas e cobertura de caixas d’água destampadas.

Cuidados em casa

No momento que a equipe da Saúde passar com o fumacê nas ruas, as janelas e portas das casas devem ficar abertas já que mosquitos vivem dentro das residências também. Os moradores devem tomar alguns cuidados, como guardar os alimentos ou deixá-los cobertos; sair de casa e levar os animais de estimação junto durante a nebulização e só voltar ao menos meia hora depois. Por ser tóxico, o inseticida usado nos fumacês não deve ser jogado diretamente dentro de locais fechados da casa.

Confira o cronograma de aplicação do fumacê:

2º CICLO

Dia 27 de abril: Nossa Senhora de Lourdes, Ouro Verde e Rosa Mística (manhã); Rosário, Santa Luzia e Vila Esperança (noite)

Dia 28 de abril: Geraldo Veloso, Tino Pereira, Jardim das Oliveiras, Alto da Praia, São José Operário e Novo Santo Antônio (manhã); Nossa Senhora Aparecida, Areias Brancas, Vila São Vicente e Pôr do Sol (noite)

Dia 29 de abril: Quinzinho, Vila Castro, Quartéis, Maria Conceição de Castro e Nossa Senhora das Mercês (manhã); Novo Horizonte e Bela Vista (noite)

Dia 30 de abril: Centro e Vila Carmelita (manhã); Souza e Silva, Sagrado Coração de Jesus e São Geraldo (noite)

3º CICLO

Dia 1º de maio: Jardim Alvorada, Alvorada e Vila Ferreira (manhã); Cidade Nova, Bom Pastor, Beira Rio e Santa Tereza (noite)

Dia 02 de maio: Nossa Senhora de Lourdes, Ouro Verde e Rosa Mística (manhã); Rosário, Santa Luzia e Vila Esperança (noite)

Dia 03 de maio: Geraldo Veloso, Tino Pereira, Jardim das Oliveiras, Alto da Praia, São José Operário e Novo Santo Antônio (manhã); Nossa Senhora Aparecida, Areias Brancas, Vila São Vicente e Pôr do Sol (noite)

Dia 04 de maio: Quinzinho, Vila Castro, Quartéis, Maria Conceição de Castro e Nossa Senhora das Mercês (manhã); Novo Horizonte e Bela Vista (noite)

Dia 05 de maio: Centro e Vila Carmelita (manhã); Souza e Silva, Sagrado Coração de Jesus e São Geraldo (noite)

4º CICLO

Dia 06 de maio: Jardim Alvorada, Alvorada e Vila Ferreira (manhã); Cidade Nova, Bom Pastor, Beira Rio e Santa Tereza (noite)

Dia 07 de maio: Nossa Senhora de Lourdes, Ouro Verde e Rosa Mística (manhã); Rosário, Santa Luzia e Vila Esperança (noite)

Dia 08 de maio: Geraldo Veloso, Tino Pereira, Jardim das Oliveiras, Alto da Praia, São José Operário e Novo Santo Antônio (manhã); Nossa Senhora Aparecida, Areias Brancas, Vila São Vicente e Pôr do Sol (noite)

Dia 09 de maio: Quinzinho, Vila Castro, Quartéis, Maria Conceição de Castro e Nossa Senhora das Mercês (manhã); Novo Horizonte e Bela Vista (noite)

Dia 10 de maio: Centro e Vila Carmelita (manhã); Souza e Silva, Sagrado Coração de Jesus e São Geraldo (noite)

