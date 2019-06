Durante a primeira noite de policiamento no Parque de Exposições em comemoração à 54ª Expô Formiga, a Polícia Militar prendeu cinco pessoas, apreendeu uma arma de fogo e drogas.

As prisões e apreensões ocorreram em bairros próximos ao parque, na madrugada dessa quinta-feira (6). Nenhum crime violento ou contra o patrimônio foi registrado nesse período.

O policiamento foi reforçado com efetivo local e contou também com apoio de policiais militares de Divinópolis e com os recursos disponíveis no ônibus de monitoramento.

Na primeira ocorrência, um jovem de 23 anos, foi preso no momento em que vendia drogas a um usuário, de 20 anos.

Na residência do jovem que vendia drogas foram apreendidos: um revólver calibre 22; 5 papelotes de cocaína; 7 comprimidos de ecstasy; 16 munições de calibre 22; R$255; 2 aparelhos celulares. O indivíduo foi encaminhado para a Penitenciária.

Na segunda ocorrência, um homem de 33 anos foi preso com uma bucha de maconha. A ocorrência foi encerrada na Delegacia de de Formiga.

Em outra ocorrência, policiais militares receberam informações sobre tráfico de drogas na linha férrea no bairro Oliveiras, próximo ao parque. Dois jovens, um de 22 e outro de 19 anos, com passagens por furto, roubo, tráfico de drogas e estupro foram presos e encaminhados para a Penitenciária. Com eles, foram apreendidos uma porção de cocaína, 12 pedras de crack, R$12, e um telefone celular.

Na quarta ocorrência, um indivíudo de 19 anos, com passagens por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e roubo foi preso no bairro Novo Santo Antônio, após policiais receberem denúncias sobre tráfico de drogas no local.

Com ele foi apreendido um papelote de cocaína. Na residência do suspeito, foi apreendida mais uma porção de cocaína que renderia cerca de 30 papelotes e uma balança digital. Durante o registro da ocorrência, ficou constatado que havia um mandado de prisão em desfavor do indivíduo. A droga foi encaminhada para a delegacia e o jovem foi encaminhado para a Penitenciária.

O policiamento durante a Expô Formiga continuará intensificado até o final das festividades.