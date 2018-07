A Secretaria de Cultura e o Clube de Xadrez Ramiro Corrêa Júnior realizaram, entre os dias 18 e 26 deste mês, um torneio de férias de xadrez.

O arcoense Samuel Morais Silva foi o vencedor da competição e recebeu certificado e medalha das mãos do prefeito Eugênio Vilela e do secretário Alex Arouca, nesta quinta-feira (26).

O torneio, na modalidade “Xadrez Clássico”, valendo rating da Liga Brasileira de Xadrez (LBX) ocorreu no Centro Cultural Claudinê Sílvio dos Santos/Casa do Engenheiro. O objetivo do evento foi usar as férias para proporcionar uma interação entre os jogadores, possibilitando troca de experiências.