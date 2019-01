Nesta segunda-feira (7), foi divulgado o resultado preliminar do Vestibular 2019 do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais (IFMG), direcionado aos cursos técnicos.

As listas de classificados estão disponíveis no site www.ifmg.edu.br, onde os candidatos poderão acessar também as notas obtidas nas provas. O acesso deve ser feito pelo botão “área do candidato – curso técnico”.

Realizada no dia 9 de dezembro, em 20 cidades, a prova foi aplicada para cerca de 10,3 mil candidatos. O exame, que seleciona os novos alunos que ingressarão no IFMG em cursos técnicos integrados ao ensino médio e técnicos subsequentes, abrangeu 50 questões objetivas de conteúdos relacionados à língua portuguesa, matemática, ciências da natureza e ciências humanas.

A classificação divulgada é preliminar. O candidato que quiser interpor recurso contra a nota obtida ou contra a lista de classificados deverá fazê-lo pela internet, nos dias 8 e 9 deste mês.

Caso o candidato esteja com o status “aprovado” no sistema, mas o nome não esteja na lista, significa que ficou como excedente e deverá aguardar as próximas chamadas para saber se será classificado. O resultado final da primeira chamada, após recursos, será publicado no próximo dia 15.

O exame de seleção para ingresso no primeiro semestre de 2019 ofertou 2.809 vagas em 62 cursos técnicos. O início das aulas está previsto para fevereiro, conforme o calendário de cada campus. O IFMG, cuja Reitoria está instalada em Belo Horizonte, no bairro Buritis, possui 18 campi nas seguintes regiões:- Metropolitana de BH: Betim; Ibirité; Ribeirão das Neves; Sabará; Santa Luzia.

– Central: Congonhas; Conselheiro Lafaiete; Itabirito; Ouro Branco; Ouro Preto.

– Zona da Mata: Ponte Nova.

– Centro-oeste: Arcos; Bambuí; Formiga; Piumhi.

– Leste: Governador Valadares; Ipatinga; São João Evangelista.

A data de matrícula dos classificados e a documentação exigida serão divulgadas após o resultado final, no site do IFMG.