A coordenação técnica da Liga S10 de Futsal divulgou, nesta quarta-feira (23), os resultados da final da competição realizada no domingo (20). As partidas ocorreram no Clube Unifor.

O campeonato foi disputado em 10 categorias e contou com 45 equipes inscritas, 76 jogos realizados, 486 gols. A média foi de 6,39 gols por jogo. Participaramequipes de Formiga, Bambuí, Piumhi, Córrego Fundo, Pimenta e Divinópolis.

Resultados:

Sub-07– 1º lugar: Clube Olímpico Capitólio

2º lugar: Clube Centenário

Sub-09 – 1º lugar: Clube centenário

2º lugar: Real Rosário

Sub-11 – 1º lugar: Piumhi Tênis Clube

2º lugar: Real Rosário

Sub-13 – 1º lugar: Fábrica de Craques Pimenta

2º lugar: AABB Bambuí

Sub-15– 1º lugar: AABB Bambuí

2º lugar Piumhi Tênis Clube

Sub-17 – 1º lugar: Bocas Junior’s

2º lugar: Real Rosário

Sub-17 fem. – 1º lugar: Piumhi Tênis Clube

2º lugar: Escola Rodolfo Almeida

Sub -20 – 1º lugar: Real Rosário A

2º lugar: Real Rosário B

Sub-23– 1º lugar: AABB Bambuí

2º lugar: Real Rosário

Livre feminino – 1º lugar: Real Rosário

2º lugar: Clube Unifor