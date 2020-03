Redação Últimas Notícias



A Prefeitura divulgou nesta segunda-feira (16), o resultado final do concurso público.

O resultado apresenta a lista definitiva dos aprovados e dos convocados para a avaliação de títulos e provas práticas. (Confira as listas no final da matéria)

A avaliação de títulos será feita para os cargos de pedagogo; professor de música; professor PEB I; professor PEB II – Ciências; professor PEB II – Educação Física; professor PEB II – Geografia; professor PEB II – História; professor PEB II – Matemática e professor PEB II – Português.

Os aprovados deverão apresentar os títulos (diplomas e certificados) entre esta terça-feira (17) e a próxima segunda-feira (23).





Segundo a Prefeitura, os títulos, acompanhados do formulário de Envio de Títulos devidamente preenchido e assinado, deverão ser enviados em envelope lacrado com a seguinte identificação: “Concurso Público Prefeitura Municipal de Formiga (especificar o cargo e o número de inscrição) – Avaliação de Títulos” (original ou cópia autenticada em cartório), impreterivelmente, via Sedex ou Carta Registrada com Aviso de Recebimento (AR), para a sede do Instituto Consulplan: rua José Augusto Abreu, nº 1.000, Bairro Safira, Sala A, Muriaé/MG, CEP: 36.883-031.

Poderão ainda ser entregues, no mesmo período e condições, pessoalmente, na sede das bibliotecas municipais situadas nos seguintes endereços: Biblioteca Dr. Sócrates Bezerra de Menezes (Praça São Vicente de Férrer, 140, Centro, de 8h às 18h, de segunda a sexta-feira); Biblioteca Ozório Garcia (rua Alfa, 59, Ouro Negro, de 8h30 às 17h30, de segunda a sexta-feira); Biblioteca Donatelli Gandra (rua Lassance Cunha, 671, Quinzinho, de 8h30 às 17h30, de segunda a sexta-feira).





O Formulário de Envio de Títulos está disponível no site da empresa organizadora do concurso, o Instituto Consulplan.





A lista dos candidatos está junto ao edital de convocação, que pode ser conferido no link “Transparência” do site da Prefeitura. Caso não consiga o acesso, a Administração Municipal disponibiliza o link:

Prova prática

As provas práticas, de caráter eliminatório e classificatório, serão aplicadas para os seguinte cargos: armador, bombeiro hidráulico (Saae), calceteiro (Saae), carpinteiro, eletricista, operador de máquinas, pedreiro, serralheiro, motorista, mecânico hidráulico (Saae), motorista (Saae), operador de máquina (Saae) e pedreiro (Saae). As provas ocorrerão no próximo sábado (22), em horários diferentes para cada cargo.

Resultado final de aprovados

Saae

Saae – candidatos com deficiência

Prefeitura de Formiga

Prefeitura de Formiga – candidatos com deficiência

Avaliação de Títulos

Os candidatos que tiverem dúvidas podem entrar em contato com o Instituto Consulplan pelo telefone 0800 283 4628.