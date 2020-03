O resultado preliminar do concurso da Prefeitura de Formiga e do Saae já está publicado no site administração municipal ou nos links abaixo:

Para ter acesso às listas dos aprovados, os candidatos que prestaram o certame devem clicar em “Concurso Público Resultado Preliminar – Saae” ou “Concurso Público Resultado Preliminar – Prefeitura”, que ficam ao centro da página.

O Instituto Consulplan foi o organizador do concurso. Segundo ele, o prazo para interposição de recursos acerca da divulgação preliminar da prova objetiva e critérios de desempate vai do dia 4 a 6 deste mês.

A decisão dos recursos sairá no dia 16 de março, assim como o resultado final e a homologação para cargos somente com prova objetiva. Os candidatos que tiverem alguma dúvida devem ligar para o 0800 283 4628.