Os gabaritos oficiais das provas objetivas do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2020, foram divulgados nesta quarta-feira (1°), de acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Confira aqui o gabarito:

O exame que concede certificação do ensino fundamental ou do ensino médio a pessoas que não terminaram essas etapas em idade regular foi realizado no domingo (29) em 622 cidades de todo o país.

A avaliação contou com quatro provas objetivas, cada uma com 30 questões de múltipla escolha, e uma redação. Os temas das redações deste ano foram: “Abandono afetivo do idoso no Brasil” para alunos de ensino fundamental e “Combate ao abuso sexual contra crianças e adolescentes no Brasil” para aqueles do ensino médio.