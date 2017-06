A Prefeitura de Formiga, por meio do Centro de Defesa à Vida Animal (Codevida), promoveu, em parceria com a Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente e a Associação Protetora dos Animais de Formiga (Apaf), o Concurso: Prêmio Projeto Destaque – “Guarda Responsável de Animais de Companhia”.

O concurso ocorreu de 26 de abril a 26 de maio e já tem seus ganhadores.

Segundo a veterinária da Prefeitura e idealizadora da campanha, Fernanda Pinheiro, a iniciativa teve o objetivo de promover e difundir informações escolares inovadoras e efetivas sobre o tema. Participaram alunos do primeiro período do ensino infantil ao ensino médio das escolas municipais, estaduais e particulares de Formiga.

O concurso foi dividido por categorias, sendo que em cada uma será pedido um tipo de trabalho: desenho, slogan, poema, conto, crônica e material audiovisual.

A cerimônia de premiação será no dia 22 de junho, às 19h, no Salão Nobre da Escola Municipal Franklin de Carvalho. O evento contará com a presença da presidente da Apaf, Márcia Alves, da promotora de Justiça Luciana Imaculada de Paula, do prefeito Eugênio Vilela e dos secretários municipais de Gestão Ambiental, Giovana Borges, e Educação, Cid Corrêa.

Resultados oficiais: