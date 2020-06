O Dj formiguense Aurélio Nunes, muito conhecido por agitar o Balneário Escarpas do Lago e que já dividiu palco com artistas como Alok, Vintage Culture, Cat Dealers, Gustavo Lima, Wesley Safadão e outros importantes artistas nacionais, irá participar da live Level Up Bud Live neste sábado (20).

A live que ocorrerá cuja transmissão será feita de uma fazenda na cidade de Uberlândia está sendo produzida pela Budweiser e DR Produções no circuito do Triângulo Mineiro, com uma mega estrutura de som, luz e painéis de led e muitas surpresas

O evento online terá início, às 19h, com a promoção da Rádio Mix Uberlândia, em prol de arrecadar doações para profissionais do setor de eventos que estão sem trabalho no momento.

De acordo com dados da Associação Brasileira dos Produtores de eventos , o setor empregava no país em torno de 1,8 milhão de profissionais informais como por exemplo, técnicos de som e iluminação, roadies, colaboradores, carregadores e pequenos artistas que tiravam seu sustento no mercado do entretenimento.