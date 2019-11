O turismo esportivo na Califórnia tem muita força: do skate e do surfe ao basquete e o futebol americano, passando pelo hockey e pelo beisebol, não faltam modalidades para os turistas assistirem e explorarem por lá.

Leia também: Quer viajar para San Diego? Saiba quais as atrações da cidade californiana

arrow-options shutterstock O turismo esportivo na Califórnia te levará a estádios icônicos como o Staples Center e o Levi’s Stadium

Não só isso, o turismo esportivo californiano te permite ver de perto grandes nomes como LeBron James, Stephen Curry e Kawhi Leonard, bem como acompanhar franquias de peso de diversos esportes como o Los Angeles Lakers, o Los Angeles Dodgers e o San Francisco 49ers.

Turismo esportivo na Califórnia para os fãs de esportes coletivos



arrow-options Reprodução/@lakers Lebron James, astro do Los Angeles Lakers, um dos times de basquete da cidade

Dito isso, o destino é ideal para quem gosta de esportes coletivos . Viajar para a Califórnia no final do ano garante a oportunidade de ver jogos de ligas profissionais como a NFL (futebol americano), a NBA (basquete) e a NHL (hóquei no gelo).

Uma boa ideia, como lembra a Visit California , organização sem fins lucrativos que visa promover o turismo no estado, é passar pelo Staples Center em Los Angeles e assistir a um jogo dos Lakers ou dos Clippers.

Na temporada 2019-20, as duas equipes têm dois dos elencos mais estrelados da liga de basquete americano, com nomes como LeBron James, Anthony Davis, Kawhi Leonard e Paul George pisando na quadra quase todas as noites.

Além disso, o estádio fica bem localizado em Downtown LA, região que está cada vez mais requisitada pelos turistas. Lá você encontra o Walt Disney Concert Hall, diversos hotéis para se hospedar, restaurantes, museus e lojas para ir às compras – tudo isso sem precisar pegar um táxi ou alugar um carro.

Por outro lado, se o futebol americano faz mais seu estilo, você pode acompanhar um dos times de Los Angeles: o Rams – que chegou até o Super Bowl, a final da NFL, no ano passado; ou o Chargers, cujo elenco já recebeu grandes astros como LaDainian Tomlinson e Antonio Gates.

Saindo de Los Angeles, vale também ir a Santa Clara para comparecer a um dos jogos do San Francisco 49ers, terceira franquia com mais Super Bowls na história (5), empatada com o Dallas Cowboys.

Já em Anaheim, sede da Disneyland Resort, quem fizer turismo esportivo pelo estado encontrará o Honda Center, complexo de eventos onde fica a casa do Anaheim Ducks, um dos principais times de Hockey do estado, junto do Los Angeles Kings.

Turismo esportivo na Califórnia para os fãs de esportes individuais

arrow-options Divulgação/Visit Califórnia O turismo esportivo na Califórnia também é um prato cheio para quem gosta de surfe, skate, esqui e outras modalidades

Mas o turismo esportivo não para na temporada dos grandes esportes coletivos. O estado também oferece pontos excelentes para quem gosta de surfe, skate e até mesmo esqui e snowboarding.

Ao longo dos seus 1,3 mil km de litoral, o estado oferece diversas praias ideais para os surfistas . Algumas delas foram responsáveis pela criação do esporte em sua forma atual enquanto outras são colocadas entre as melhores do mundo na atualidade.

Já para os skatistas, pontos como o Tanzanite Skate Park, em Sacramento, o Lake Cunningham Skate Park, em San Jose e o Venice Beach Skate Park, em Venice, podem se mostrar ótimos lugares tanto para praticar como para apreciar o talento dos skatistas locais, segundo o Visit California.

Leia também: Descubra 10 coisas para fazer na Califórnia durante o inverno americano

Por fim, o turismo esportivo californiano também oferece lugares feitos para quem gosta de esportes de inverno, como Mammoth Lakes, Squaw Valley e Big Bear Lake – ideal para curtir o inverno norte americano nas férias de final de ano.