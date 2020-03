O número de cidades com casos suspeitos de coronavírus dobrou em Minas em 24 horas e chegou a 202 nesta quinta-feira (19). Até essa quarta, eram 96 municípios. Além disso, a quantidade de pessoas sob investigação pela Covid-19 em Belo Horizonte triplicou no mesmo período e agora são 870 casos (contra 266 nessa quarta). Os quadros clínicos confirmados para a doença na capital estão em 18. No Estado, são 29.

Os dados são do mais recente boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES). Conforme a Secretaria, cresce o contágio comunitário – ou seja, quando não se sabe de quem se pegou a doença.

Além da capital, Juiz de Fora, na Zona da Mata; Nova Lima, na Região Metropolitana de BH; e Uberlândia, no Triângulo Mineiro, têm dois casos cada. Em seguida, há uma pessoa contaminada em cada uma das seguintes cidades: Coronel Fabriciano, no Vale do Rio Doce; Divinópolis, no Centro-Oeste; Ipatinga, no Vale do Aço; Patrocínio, no Alto Paranaíba; e Sete Lagoas, na região Central.

Notificações em Minas

O número de cidades com casos notificados para coronavírus chegou a 202 nesta quinta-feira (19) em Minas. Até essa quarta, eram 96 municípios. Ao todo, em todo o Estado, são 2273 casos notificados. Desses, 2044 estão em investigação, 29 estão confirmados e 96 foram descartados.

Entre as cidades com o maior número de casos suspeitos, estão: Belo Horizonte, com 870 pessoas sob investigação; Contagem, na Grande BH (133 casos); Ipatinga, no Vale do Aço (83); Betim, na mesmo região (58); Divinópolis, no Centro-Oeste (53); e Nova Lima, na Grande BH, com 54 casos.

A lista completa de municípios com casos suspeitos pode ser vista aqui.

Perfil dos pacientes em Minas

De acordo com a SES, 69% dos casos confirmados para a Covid-19 são de pacientes homens (20 pessoas). As mulheres são nove – o que representa 31% dos quadros positivos para o coronavírus. Veja outros dados, divulgados nesta quinta-feira (19), sobre o perfil dos pacientes com a doença, no Estado:

Menores de 1 ano: 0

1 a 9 anos de idade: 0

10 a 20 anos de idade: 1 caso | 3,4% do total

21 a 30 anos de idade: 4 casos | 13,8%

31 a 40 anos de idade: 12 casos | 41,4%

41 a 50 anos de idade: 6 casos | 20,7%

51 a 60 anos de idade: 3 casos | 10,3%

61 a 70 anos de idade: 1 casos | 3,4%

71 a 80 anos de idade: 2 casos | 6,9%

Acima de 81 anos de idade: 0





Fonte: Hoje em Dia