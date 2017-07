Docentes e discentes eleitos, de acordo com o Edital 9, de 8 de maio de 2017, tomaram posse no Colegiado Geral de Cursos, do Unifor-MG, em reunião realizada na quinta-feira (13).

Os trabalhos foram presididos pelo coordenador do curso de direito, Fábio Antunes Gonçalves. Coordenadores das outras graduações, que são membros efetivos, participaram das atividades.

Foram oferecidas quatro vagas para docentes, que têm mandato de dois anos, sendo permitida a recondução por igual período. Havia cinco vagas para alunos, com mandato de um ano, prorrogável por igual período. O resultado das eleições foi publicado no dia 23 de maio.

Segundo Fábio, o Colegiado Geral de Cursos é de extrema importância para o Centro Universitário de Formiga. Ele destacou que professores, alunos e coordenadores contribuem para uma melhor excelência das decisões face à composição democrática do órgão.

Empossados:

Docentes:

Prof. Me. Daniel Gonçalves Ebias – reconduzido

Prof. Dr. Ronan Souza Sales

Profa. Ma. Maria Francisca de Souza Lopes

Prof. Anísio Cláudio Rios Fonseca

Prof. Me. Diequison Rite da Cunha

Prof. Me. Lucas Chaves Mascarenhas – 1º Suplente

Prof. Dr. Fernando Sérgio Barbosa – 2º Suplente

Discentes:

Matheus Augustus Cunha Pinto – 5º período – Direito

Nádia Rodrigues de Faria – 5º período – Pedagogia

Alex Junior Neves Souza – 7º período – Engenharia Química

Verônica Ferreira Alvarenga – 7º período – Engenharia Química

Renata Paula de Oliveira – 5º período – Estética

Camila Medeiros Costa – 3º período – Biomedicina – 1º Suplente

Stella Rocha Costa – 5º período – Fisioterapia – 2º Suplente

Letícia Araújo dos Santos – 7º período – Fisioterapia – 3º Suplente

Bernardo Garcia Gonçalves – 3º período – Engenharia de Produção – 4º Suplente