A entrega da documentação dos aprovados no processo seletivo da Secretaria Municipal de Educação e Esportes teve início nessa terça-feira (26). A prova foi aplicada no dia 10 deste mês e a divulgação da classificação parcial dos candidatos ocorreu no dia 21.

A secretaria está recebendo cópias da habilitação mínima e titulação, carteira de identidade e CPF dos classificados. O prazo vai até sexta-feira (29).

O processo seletivo ofereceu vagas para nível superior (PEB I, PEB II, pedagogo, bibliotecário, monitor de esportes, fonoaudiólogo, psicólogo e terapeuta educacional), nível médio (assistente de educação infantil, auxiliar de biblioteca, auxiliar de educação especial, oficial administrativo II, auxiliar de secretaria escolar e inspetor de alunos), nível fundamental completo (motorista) e nível fundamental incompleto (zelador e servente escolar).

A classificação dos aprovados ocorrerá conforme a titulação. Para as funções de PEB I, PEB II, pedagogo, bibliotecário, monitor de esportes, fonoaudiólogo, psicólogo e terapeuta educacional, a pontuação será da seguinte forma: 10 pontos (doutorado em educação); 5 pontos (mestrado em educação) e 3 pontos (especialização Latu Sensu [pós-graduação – mínimo 360h] na área da educação).

Já para a função de assistente de educação infantil, a pontuação será: 10 pontos (doutorado em educação); 5 (mestrado em educação); 3 pontos (especialização Latu Sensu [pós-graduação – mínimo 360h] na área da educação); 2 pontos (graduação em pedagogia ou normal superior) e 1 ponto (magistério em nível médio).

A classificação final dos aprovados será divulgada no dia 15 de janeiro, a partir das 17h, no site da Prefeitura de Formiga (www.formiga.mg.gov.br).