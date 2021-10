Dois acidentes envolvendo motocicleta e veículo de passeio foram registrados em Arcos nessa quinta-feira (7).

De acordo com informações do Samu, a Central de Regulação recebeu um chamado às 18h15 para atendimento de um acidente na Rua Lucas Luís de Faria, Bairro Santo Antônio.

Ao chegar no local, a equipe fez o atendimento de um jovem, de 21 anos. Ele estava consciente, com escoriações nas pernas e corte em um dos supercílios.

Ele recebeu os primeiros atendimentos, foi imobilizado e encaminhado para o Hospital São José, em Arcos.

Já no outro acidente, a equipe do Samu foi acionada às 19:40 à comparecer na rua São Geraldo, no Centro de Arcos.

A equipe socorreu um homem de 59 anos. A vítima estava consciente, com possível fratura grave na perna esquerda.

Ele recebeu os primeiros atendimentos, foi imobilizado, medicado conforme orientação do médico regulador e encaminhado para o Hospital São José, em Arcos.

As causas dos acidentes não foram divulgadas.

Fonte: Samu