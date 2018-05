A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) registrou dois acidentes na MG-050, na manhã desta quarta-feira (16).

O primeiro acidente, envolvendo uma caminhonete Hyundai Baú da cidade de Contagem, carregada de Iogurtes, ocorreu às 8h10.

Segundo a versão do condutor, de 50 anos, ele seguia sentido Divinópolis/Formiga, quando na altura do km 192, nas proximidades da estrada que dá acesso a “Águas do Paraíso”, ao fazer uma curva para a direita, perdeu o controle da direção da caminhonete, chocou-se contra a defensa metálica e tombou sobre a pista de rolamento.

O segundo acidente ocorreu por volta das 8h30 e envolveu um VW/Gol de Santa Ernestina/SP.

O condutor de 26 anos seguia sentido Piumhi/Formiga, quando no km 240, ao aproximar-se do trevo de acesso à MG 170 em direção a Pains, não acessou a alça do trevo nem aguardou à direita a oportunidade de cruzar a pista, deslocando para a contramão.

No mesmo instante, aproximava-se uma caminhonete Fiat Toro, de Formiga, em sentido contrário, ocasionando a colisão.

Com o impacto, a Toro rodou na pista e colidiu com um Fiat Uno que estava parado às margens da pista de rolamento. O condutor da Toro, de 39 anos, morador de Formiga disse que ao perceber o Gol atingindo a contramão, acionou os freios da caminhonete e desviou para a direita, contudo não conseguiu evitar o acidente. Nem ele nem o condutor do Fiat Uno, de 21 anos, também residente em Formiga, se feriram.