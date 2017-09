Dois acidentes foram registrados na BR-354, em Bambuí na manhã desta segunda-feira (11). Em ambos, as vítimas foram socorridas pelo Samu e encaminhadas ao Hospital Nossa Senhora do Brasil.

No primeiro acidente, por volta das 5h, um Bitrem carregado com leite tombou na altura do km-425, próximo à comunidade Abacaxi.

Segundo informações da Polícia Rodoviária, o condutor informou que em determinado momento percebeu que o vagão traseiro se desacoplou e tombou, com isso o condutor perdeu o controle da direção da carreta e consequentemente tombou.

O motorista de 29 anos, natural de Vazante/MG, aparentemente sofreu diversas escoriações pelo corpo e foi encaminhado ao Pronto-Socorro do Hospital Nossa Senhora do Brasil. Parte da carga de leite derramou as margens da rodovia.

Já no segundo acidente, por volta das 6h, um veículo VW Gol, com placas GZO-7778, de São Pedro da União/MG, capotou e saiu da pista próximo ao trevo que liga a BR-354 a Lagoa da Prata. O condutor sofreu um corte no rosto e foi encaminhado ao Pronto-Socorro do Hospital Nossa Senhora do Brasil pelo SAMU.

A Polícia Rodoviária de Formiga esteve em ambos os acidentes para registrar as ocorrências. A PM de Bambuí prestou os primeiros atendimentos.