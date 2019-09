Devido ao período chuvoso, nesta quinta-feira (26), foram registrados dois acidentes na MG-050.

Um dos acidentes foi ocasionado por uma ultrapassagem em local proibido.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o condutor de um caminhão baú seguia sentido Formiga/Divinópolis quando na altura do km 167 se deparou com um veículo não identificado, que seguia sentido contrário, realizando a manobra.