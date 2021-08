Dois homens morreram e uma criança ficou gravemente ferida durante um passeio a uma cachoeira no município de Poço Fundo, no Sul de Minas, nesse domingo (15). As três vítimas caíram da cachoeira em uma altura de aproximadamente 25 metros.

A menina, de 10 anos, foi socorrida por populares, e, segundo os bombeiros, levada de ambulância para o Pronto Socorro de Campestre. Os dois adultos não resistiram. Os corpos foram resgatados da cachoeira pelos bombeiros. A perícia vai atestar se as mortes ocorreram por afogamento ou pelos ferimentos da queda.

Não há informações sobre o estado de saúde da menina.