A Central de Regulação do SAMU Oeste atendeu duas ocorrências de afogamento neste sábado (3) em Formiga.

O primeiro chamado ocorreu às 15h40 deste sábado (03), para atendimento de um afogamento,em Furnas.

O Corpo de Bombeiros chegou primeiro ao local e prestou atendimento até a chegada da Unidade de Suporte Avançado (USA) de Formiga.

Ao chegar no local a equipe continuou com as manobras de ressuscitação por uma hora, porém sem sucesso. Óbito.