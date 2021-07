Os dois responsáveis pelo assassinato do homem de 52 anos noi bairro Alvorada, foram presos pela Polícia Civil. De acordo com o que foi apurado pelo portal, tratam-se de um homem e de um menor.

O crime aconteceu na casa da vítima, nas proximidades da praça Padre Clemente no domingo (25).

Os bens furtados na residência foram recuperados através do trabalho em conjunto da Policia Civil, Polícia Militar e Ministério Público. Os pertences da vítima foram encontrados no meio do mato.

A Polícia Civil concederá uma coletiva de imprensa para repassar mais informações sobre o caso.