Dois corpos foram encontrados na zona rural de Passos na segunda-feira (28). De acordo com a Polícia Militar, o homem, de 61 anos, e a mulher, de 42, foram localizados com sinais de violência.

A Polícia Militar explicou que eles foram encontrados por uma testemunha que achou estranho não ter visto o homem, que trabalhava como caseiro na propriedade, pela manhã no local. A testemunha, ainda segundo a polícia, disse ter tentado chamar o caseiro, que também não respondeu.

Com isso, ele ligou para o proprietário do local, que indicou para que a janela da casa onde o caseiro morava fosse arrombada. Em seguida, a testemunha viu o corpo da mulher com um fio enrolado na cabeça.

Já o homem, conforme a testemunha disse à polícia, foi localizado logo em seguida, na parte externa da casa, com uma camisa cobrindo o rosto.