Da Redação

Dois estabelecimentos comerciais de Formiga foram alvos de criminosos na manhã desta terça-feira (1º).

De acordo com o 63º Batalhão da Polícia Militar, os crimes ocorreram em dois pontos distintos da cidade, mas a forma usada para promover o furto foi idêntica e as características dos suspeitos bastante parecidas.

O primeiro caso foi registrado por volta das 10h em uma loja localizada na rua Barão de Piumhi, no Centro.

Segundo a funcionária do estabelecimento, uma jovem de 21 anos, dois homens entraram no local e enquanto ela atendia um dos indivíduos o outro furtou certa quantia em dinheiro do caixa. Os homens fugiram e não foram mais vistos.

O segundo crime ocorreu pouco tempo depois, por volta das 10h30 no bairro Ouro Negro.

Dois homem entraram em uma padaria localizada na rua Equador e enquanto a funcionária atendia um dos homens, o outro furtou certa quantia em dinheiro do caixa.

Após o crime os suspeitos fugiram. De acordo com a PM, os dois criminosos possuem as seguintes características: ambos de cor parda, cabelos pretos, altos, sendo um gordo, trajando camisa branca com listras pretas, e outro magro.

Até o momento, ninguém foi preso.