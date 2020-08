Uma colisão entre um caminhão e um carro, na MG-170, altura do km 51, na manhã desta terça-feira (11), deixou dois ocupantes do veículo de passeio com ferimentos leves.

O Corpo de Bombeiros foi acionado via 193 e, de acordo com a corporação, as vítimas foram imobilizadas e encaminhadas para o hospital municipal de Arcos, ficando aos cuidados da equipe médica.

As causas do acidente não foram informadas.

O Cobom destaca que a prestação de um primeiro atendimento de qualidade é importante para recuperação das lesões.