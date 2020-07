Um acidente foi registrado no início da tarde desta sexta-feira (17), na AMG 0335, bairro Rancho Alegre, em Divinópolis.

A equipe do Samu foi acionada e, no local, fez o atendimento de duas vítimas, que estavam na motocicleta. A primeira, um adolescente, de 17 anos. Estava consciente e com escoriações.

A segunda vítima, um homem de 32 anos, estava consciente, com fratura no braço esquerdo e fratura grave na perna esquerda.

Eles receberam os primeiros atendimentos e foram imobilizados. O homem foi medicado conforme orientação do médico regulador e encaminhado para a Sala Vermelha do Complexo de Saúde São João de Deus em Divinópolis. O adolescente encaminhado para a UPA da cidade.