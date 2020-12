Um acidente envolvendo um carro e uma carreta foi registrado na tarde desta segunda-feira (7), na altura do km 160, da MG-050, próximo ao trevo de Pedra do Indaiá.

De acordo com informações do Samu, foram empenhadas as Unidades de Suporte Básico (USB) de Itapecerica e Suporte Avançado (USA) de Divinópolis.

No local, as equipes fizeram o atendimento de duas vítimas. A primeira, uma mulher, de 60 anos. Ela estava consciente, com pressão arterial alterada, queixando de dor torácica intensa e com possível fratura.

A segunda vítima, um jovem de 24 anos, estava consciente, porém confuso, com sangramento no crânio.