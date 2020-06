Um veículo VW Saveiro capotou na estrada de acesso à comunidade de Massaroca, zona rural de Formiga, nesse domingo (28).

O Corpo de Bombeiros foi acionado e, no local, encontrou o condutor do veículo, de 22 anos com várias escoriações e lesão no tórax. A passageira, de 21 anos, apresentava várias escoriações e lesão na cabeça.

De acordo com o Cobom, as duas vítimas foram lançadas para fora do veículo.

Os bombeiros realizaram as imobilizações e curativos necessários nas vítimas, que foram conduzidas para o hospital.