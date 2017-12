Duas pessoas ficaram feridas em um acidente registrado nesta quarta-feira (20), na BR-494 em Divinópolis. Segundo a equipe de atendimento, se envolveram na batida um caminhão, um carro e uma moto.

A ambulância do tipo Unidade de Suporte Avançado (USA) atendeu as duas vítimas da motocicleta, sendo um jovem de aproximadamente 19 anos e um homem de aproximadamente 50.

Eles foram atendidos no local pelo médico do Samu e em seguida encaminhados para a Sala Vermelha do Hospital São João de Deus (HSJD).

A vítima, de 19 anos, teve uma fratura exposta nos membros inferiores e trauma craniano leve. Já a outra vítima, teve corte no braço um provável Traumatismo Cranioencefálico (TCE).

A Polícia Militar Rodoviária (PMR) compareceu no local para o registro da ocorrência. Os nomes das vítimas não foram informados.

Outro acidente

Por volta das 14h desta quarta, um homem de 55 anos e uma mulher de 52, ficaram feridos em um acidente no bairro Esplanada, em Divinópolis. Eles estavam em uma moto que foi atingida por um carro em uma conversão. O motorista do carro passava bem e não precisou ser encaminhado a uma unidade hospitalar.

O casal teve escoriações e ambos se queixavam de dores no peito. As duas vítimas foram imobilizadas e atendidas dentro da ambulância pela equipe da Unidade de Suporte Básico (USB). Em seguida, foram encaminhados para o ambulatório do Hospital São João de Deus (HSJD).

Atualizada às 15h37