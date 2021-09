Um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma carreta deixou duas pessoas feridas, na noite dessa quinta-feira (9) na BR-262, no trevo de acesso a cidade de Bom Despacho. O acidente aconteceu por volta das 20h30, na altura do KM 477.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão envolveu um carro com placas de Bom Despacho e uma carreta com placas de Belo Horizonte. Com o impacto da batida, duas pessoas que estavam no carro ficaram feridas.

As vítimas foram socorridas por uma equipe de resgate da Triunfo Concebra e encaminhadas para o Hospital de Bom Despacho. O trânsito ficou lento por alguns minutos até a retirada dos veículos.